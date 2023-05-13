Туристов с потерявшего ход судна у берегов Сахалина доставили на берег

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Туристов с маломерного судна «Контесса», которое ранее потеряло ход возле берегов Сахалинской области, переправили на берег, все они в полной безопасности. Об этом сообщил представитель морского спасательного центра Южно-Сахалинска.

– В четвертом часу ночи судно отшвартовали к причалу ковша на острове Монерон, туристы вышли на берег, разместились в кемпингах, отдыхают по своей программе, – сказал собеседник агентства РИА Новости.

Маломерное судно потеряло ход, поскольку у нег сломался двигатель. На борту было 12 человек. Судно отбуксировали в близлежащий береговой пункт, на остров Монерон. Теперь оно стоит на якоре в бухте Чупрова.

В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes. Экипаж борта состоит из трех россиян. Поиски пропавшего судна затягиваются. Уточняется, что судно вышло из порта острова Джизан Саудовской Аравии в ночь с понедельника на вторник. После этого корабль должен был прибыть в Джибути в среду, однако борт там не появился.