Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Туристов с потерявшего ход судна у берегов Сахалина доставили на берег

Ирэна Колесова
Происшествия
Туристов с потерявшего ход судна у берегов Сахалина доставили на берег
Фото: Pixabay

Туристов с маломерного судна «Контесса», которое ранее потеряло ход возле берегов Сахалинской области, переправили на берег, все они в полной безопасности. Об этом сообщил представитель морского спасательного центра Южно-Сахалинска.

– В четвертом часу ночи судно отшвартовали к причалу ковша на острове Монерон, туристы вышли на берег, разместились в кемпингах, отдыхают по своей программе, – сказал собеседник агентства РИА Новости.

Маломерное судно потеряло ход, поскольку у нег сломался двигатель. На борту было 12 человек. Судно отбуксировали в близлежащий береговой пункт, на остров Монерон. Теперь оно стоит на якоре в бухте Чупрова.

В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes. Экипаж борта состоит из трех россиян. Поиски пропавшего судна затягиваются. Уточняется, что судно вышло из порта острова Джизан Саудовской Аравии в ночь с понедельника на вторник. После этого корабль должен был прибыть в Джибути в среду, однако борт там не появился.

Сахалин Туризм Суда
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Все мнения
О проекте