Владелец судна 30 minutes сообщил о сходе экипажа на берег в порту Джибути

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Российский экипаж прогулочного судна 30 minutes уже сошел в порту Джибути и в настоящее время направляется в гостиницу. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщил владелец борта, предприниматель Дмитрий Чугуевский.

Уточняется, что граждане России подверглись нападению в Красном море. Жена капитана Надежда Расина сообщила, что в четверг моряки вышли на связь, с ними все в порядке.

— Ребята едут в гостиницу, их ждет российский консул в Джибути. Представители местных правоохранительных органов возьмут показания у членов экипажа, чтобы оповестить ведомства других стран, которые участвовали в поисках судна, — приводит слова Чугуевского ТАСС.

Владелец борта уточнил, что на моряков напали в нейтральных водах между саудовским островом Румейн и йеменским архипелагом Ханиш. Лодка с вооруженными людьми подошла к 30 minutes со стороны Йемена.

Неизвестные открыли огонь, однако яхта смогла уйти и достичь территориальных вод Эритреи. Там судно задержала береговая охрана, но вскоре отпустила, выяснив, что экипаж подвергся нападению.

Судно 30 minutes вышло из порта острова Джизан Саудовской Аравии в ночь на 18 апреля. После этого корабль должен был приплыть в Джибути в среду, однако борт так и не прибыл туда. Семьи пропавших забили тревогу.