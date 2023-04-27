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Моряки пропавшего в Красном море судна 30 minutes вышли на связь с родными

Полина Пашкина
В мире
Моряки пропавшего в Красном море судна 30 minutes вышли на связь с родными
Фото: Unsplash

Российские моряки, которые исчезли в ночь на вторник, 18 апреля, в Красном море на прогулочном судне 30 minutes, вышли на связь с родными. С ними все хорошо. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщила жена капитана Надежда Расина.

Судно вышло из порта острова Джизан Саудовской Аравии в ночь с понедельника на вторник. После этого корабль должен был приплыть в Джибути в среду, однако борт так и не прибыл туда. Семьи пропавших забили тревогу. По словам Расиной, судно подавало сигнал SOS. Процесс поисковой работы затягивался, ситуацию поставили на контроль в Министерстве иностранных дел РФ.

— Наших ребят нашли! На территории вод Йемена они подверглись нападению вооруженных людей с пулеметом, но смогли от них уйти. Получили несколько пуль в борт, но смогли укрыться на территории вод Эритреи, — приводит слова Расиной ТАСС.

По словам жены капитана 30 minutes, местные власти проводили расследование инцидента. Сейчас моряки вышли на связь, их близкие знают, что с ними все хорошо.

До этого Расина сообщала, что судно захватили пираты. По ее словам, эта информация без подробностей поступила в Саудовскую Аравию как факт о захвате.

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