«Коммерсантъ»: ЕС занялся пересмотром отношений с КНР на фоне миротворческих усилий Пекина

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В Стокгольме состоялась встреча министров стран Евросоюза (ЕС). На ней обсуждали, помимо специальной военной операции (СВО) на Украине, возможность пересмотра отношений с Китайской Народной Республикой. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Пекин начал применять миротворческие усилия в отношении СВО. Теперь сторонники Киева считают, что Китай может сыграть большую роль в урегулировании конфликта на Украине, хотя ранее призывали не поставлять оружие России.

По данным издания, дипломатическая служба ЕС подготовила план, корректирующий отношения с Пекином. Документ основывается на снижении рисков экономической зависимости от КНР с продолжением сотрудничества по глобальным вопросам. Так, ЕС хочет выстроить отношения с КНР, полагаясь на сотрудничество, конкуренцию и соперничество, пишет «Коммерсантъ».

Если Евросоюз введет санкции в отношении китайских компаний из-за возможной связи с Россией, то доверие между Европой и Китаем будет разрушено, заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь. По его словам, принятие подобных мер может «обострить раскол и конфронтацию в мире».