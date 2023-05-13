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Приметы и советы

Депутат Чаплин объяснил, в каких случаях законно собирать плоды с соседских деревьев

Полина Пашкина
Общество
Депутат Чаплин объяснил, в каких случаях законно собирать плоды с соседских деревьев
Фото: Вечерняя Москва

Согласно законодательству, если деревья высажены на земле муниципалитета или общего пользования, то плоды с них могут срывать все желающие. Таким образом, даже расположение на другом участке и забор не мешают собирать урожай от соседей по даче. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, подобные споры — кому принадлежат плоды с деревьев — нередки среди дачников. В действительности срывать с кустарников малину и с деревьев вишню или яблоки может любой желающий.

— Эта территория может находиться в собственности муниципалитета или быть землей общего пользования (она принадлежит юрлицу — СНТ, и ей имеют право пользоваться все члены СНТ). Согласно закону, собственник не имеет права огораживать ее или препятствовать использованию этой земли, — объяснил Чаплин.

Собственники дач обязаны следить за прилегающей к разграничивающему участки забору территорией. Таким образом, земля человеку может не принадлежать, но он должен контролировать ее состояние, например не допускать роста борщевика, передает РИА Новости.

Врач Елена Соломатина предупредила, что в случае проблем с углеводным обменом в пожилом возрасте, следует ограничить употребление фруктов из-за высокого содержания в них фруктозы.

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