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Приметы и советы

Ремонт проведут на 20 центральных станциях московского метро

Полина Пашкина
Город
Ремонт проведут на 20 центральных станциях московского метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Москве начинается масштабная программа ремонта станций метро. Работы будут проведены примерно на 20 станциях. Об этом в субботу, 13 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что инфраструктура столичного метрополитена регулярно поддерживается в порядке. Однако некоторые работы требуют больше времени, и их не всегда удается провести в ночные окна, когда метро закрыто для пассажиров.

Ремонт организуют на центральных станциях Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской и Серпуховско-Тимирязевской линий. Планируется восстановить лестницы, мраморное и гранитное покрытия, деревянные и металлические элементы. Также специалисты уберут водопроявления, отштукатурят потолки. Кабель будет убран за стены.

— Ограничения будут кратковременными и не доставят много неудобств пассажирам, поскольку большинство станций — пересадочные, а прекращение движения поездов будет проходить исключительно в выходные и в сезон отпусков, — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

С 12 мая по 30 июня в северном вестибюле станции «Тверская» закрыт на ремонт эскалатор, расположенный на переходе на станцию «Пушкинская».

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