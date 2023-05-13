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Тематические карты «Тройка» в честь мотофестиваля выпустили в столице

Полина Пашкина
Город
Тематические карты «Тройка» в честь мотофестиваля выпустили в столице
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

К мотофестивалю, который состоится в столице 13 мая, были выпущены тематические карты «Тройка» с лимитированным тиражом. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Тираж карт ограничен. Купить тематическую «Тройку» можно в кассах по продаже билетов на станциях Большой кольцевой линии метро, — приводит слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Во время мотопарада 13 мая колонна мотоциклистов проедет по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до Парка «Музеон». После завершения заезда гостей будут ждать водное представление, мотошоу, концерт и розыгрыш мотоцикла.

В связи с проведением мероприятия до 15:00 будет закрыт проезд на улице Маши Порываевой. На ней и на проспекте Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой до 21:00 будет запрещена парковка. Также на время проезда колонны будет перекрыто движение по внешней стороне Садового кольца. Как только мотоциклисты завершат маршрут, проезд вновь будет доступен.

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