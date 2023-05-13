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Приметы и советы

Крокодила нашли в клубе на Кудринской площади в Москве

Полина Пашкина
Город
Крокодила нашли в клубе на Кудринской площади в Москве
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы

Благодаря недавно созданному чат-боту для помощи животным сотрудникам Межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы и департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы удалось выявить крокодила, который содержался в одном из клубов на Кудринской площади.

Уточняется, что кайман находился в небольшом террариуме. Сотрудники клуба не смогли предоставить документы, которые подтверждают происхождение животного и право на владение им.

Сигнал о том, что в заведении находится крокодил, подал неравнодушный житель столицы. Он сообщил, что животное находится в опасности.

Видео: прокуратура Москвы

Поскольку все виды крокодилов внесены в перечень животных, запрещенных к содержанию, Межрайонная природоохранная прокуратура столицы начала проверку исполнения клубом требований федерального законодательства.

— Если документы на крокодила не будут предъявлены, рептилию изымут и поместят в Центр реабилитации диких животных. Там его осмотрят ветеринары и окажут необходимый уход, — говорится в сообщении Telegram-канала «Прокуратура Москвы».

В мае в столице запустили чат-бот «Спаси сову». В нем горожане смогут оперативно сообщать о фактах незаконного использования диких животных или жестокого обращения с ними.

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