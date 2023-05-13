Сергей Собянин поздравил Московский авиационный центр с 20-летним юбилеем

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 13 мая, поздравил Московский авиационный центр (МАЦ) с 20-летним юбилеем. Сотрудники организации готовы прийти на помощь людям в различных экстренных ситуациях.

В распоряжении авиацентра находятся 11 вертолетов, которые помогают спасателям оперативно добраться до места происшествия. В среднем путь до любой точки Москвы занимает у специалистов 10–15 минут.

В МАЦ трудятся более 350 человек. Они могут обеспечить эвакуацию с места ДТП и иных происшествий, оперативно госпитализировать в больницу, потушить пожар.

Кроме того, в МАЦ существует служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения. Ее специалисты могут спуститься в труднодоступные места беспарашютным способом, чтобы эвакуировать пострадавших.

— Поздравляю всех сотрудников этого уникального учреждения городской авиации, а это более 350 человек! Ваша работа крайне необходима в таком мегаполисе, как Москва, — написал Сергей Собянин в Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Недавно спасатели МАЦ из службы аварийно-спасательного обеспечения спасли собаку из горевшего многоэтажного дома. Они помогли пожарным пробраться в горевшие помещения, после чего провели разведку и обнаружили в одной из квартир животное. Собаку вынесли из помещения, оказали первую помощь и передали ветеринарным врачам.