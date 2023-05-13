Сухой период: метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Вся предстоящая неделя в Москве будет сухой и без осадков. Температурные показатели будут колебаться в пределах 20–24 градусов с отметкой «плюс». Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал метеоролог Александр Шувалов.

По словам эксперта, он бы обозначил середину месяца как «период затянувшегося бездождья».

— При этом температура будет испытывать колебания. Например, в понедельник, 15 мая, будет чуть ниже плюс 20 градусов. Без осадков, ветер восточный, умеренный. Ночью столбики термометров опустятся до 8–10 градусов с отметкой «плюс», — уточнил Шувалов.

Во вторник, 16 мая, столбики термометров сохранят показатели предыдущего дня, а вот с середины недели они достигнут плюс 23 градусов.

На градус теплее будет в четверг, 18 мая, продолжил синоптик.

— В течение суток 18-го числа ожидается переменная облачность. Ночью — плюс 12–14 градусов, днем — плюс 23 градуса. Ветер южный, умеренный, — рассказал Шувалов.

В пятницу, 19 мая, ожидается переменная облачность: ночью — около 17 градусов тепла, а днем — 23–24 градуса, ветер южный, умеренный.

До выходных, 20–21 мая, в столичном регионе будет сохраняться сухая и солнечная погода с температурными показателями не менее 23–24 градусов тепла.

— Будет держаться высокое атмосферное давление — около 752–754 миллиметров ртутного столба. Но акцент следует делать на том, что всю неделю ветер будет северных и восточных направлений, но его сила не будет превышать 7–8 метров в секунду, — сообщил метеоролог.

Шувалов предупредил также о начале пожароопасного сезона, когда москвичам во время пикников и прогулок вблизи лесов следует соблюдать меры пожарной безопасности.