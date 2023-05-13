«Этот конкурс лишили всего»: Соседов предрек крах Евровидения

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Песенный конкурс Евровидение давно перестал быть культурным мероприятием. Смотреть его абсолютно невозможно, тем более что там нет конкурсантов от России. А само шоу давно и безнадежно устарело. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

По словам критика, он давно не смотрит конкурс, поскольку наблюдать за тем, как деградирует этот проект, ему неинтересно.

— Это полная туфта. Смотреть Евровидение могут лишь те, кто себя не уважает. Складывается впечатление, что это шоу снимали люди, которые не дружат с головой. Зачем России принимать участие в этом идиотском конкурсе? Евровидение лишили всего — талантов, голосов, атмосферы — и наполнили его политикой и никчемными клише. Смотреть такое можно только под наркозом, — высказался Соседов.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что о шоу такого уровня давно пора забыть.

— Каждый год в мае мы талдычим одно и то же. Зачем вообще поднимать тему Евровидения, зачем его смотреть и обсуждать? Чтобы лишний раз убедиться, что там царит безумство? Это я вам и без просмотров могу сказать. Да, там царит безумство… — продолжил критик.

В заключение Соседов предположил, что у этого в прошлом песенного конкурса — небольшой век, только если в последующих шоу не появятся новые звезды по примеру АВВА и им подобных.

Первый полуфинал музыкального конкурса Евровидение состоялся во вторник, 9 мая, в британском Ливерпуле на площадке M&S Bank Arena. Право транслировать выступления артистов доверили корпорации BBC. В первом полуфинале за право попасть на конкурс боролись представители 15 стран. Путевку в финал получили артисты из Израиля, Молдавии, Норвегии, Португалии, Сербии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции. Финал пройдет в субботу, 13 мая.