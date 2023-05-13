Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мотопарад прошел в Москве в честь открытия сезона

Полина Пашкина
Город
Мотопарад прошел в Москве в честь открытия сезона
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В центре Москвы в субботу, 13 мая, состоялся мотопарад. Его приурочили к открытию мотосезона. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По предварительным данным, участие в мотопараде приняли около пяти тысяч человек. Они проехали по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до Парка «Музеон».

Согласно данным организаторов, гостями заезда стали не только жители столицы, но также Подмосковья, Орла, Санкт-Петербурга. Мотопарад возглавил Максим Ликсутов. Также в составе колонны проехал рэпер Тимати.

— Хотелось бы пожелать всем мотоциклистам Москвы, Подмосковья, всем нашим коллегам в других городах России безопасности на дорогах. Сделать все, чтобы окружающие участники дорожного движения видели вас, чтобы мы друг другу создавали комфортные условия и приходили на помощь, что всегда отличает мотоциклистов по всей нашей стране, — приводит слова Ликсутова РИА Новости.

К столичному мотофестивалю были выпущены тематические карты «Тройка» с лимитированным тиражом. Приобрести их можно в кассах по продаже билетов на станциях Большой кольцевой линии метро.

Мотоциклы Москва Фестивали
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте