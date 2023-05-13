Мотопарад прошел в Москве в честь открытия сезона

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В центре Москвы в субботу, 13 мая, состоялся мотопарад. Его приурочили к открытию мотосезона. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, глава городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По предварительным данным, участие в мотопараде приняли около пяти тысяч человек. Они проехали по Садовому кольцу от проспекта Академика Сахарова до Парка «Музеон».

Согласно данным организаторов, гостями заезда стали не только жители столицы, но также Подмосковья, Орла, Санкт-Петербурга. Мотопарад возглавил Максим Ликсутов. Также в составе колонны проехал рэпер Тимати.

— Хотелось бы пожелать всем мотоциклистам Москвы, Подмосковья, всем нашим коллегам в других городах России безопасности на дорогах. Сделать все, чтобы окружающие участники дорожного движения видели вас, чтобы мы друг другу создавали комфортные условия и приходили на помощь, что всегда отличает мотоциклистов по всей нашей стране, — приводит слова Ликсутова РИА Новости.

К столичному мотофестивалю были выпущены тематические карты «Тройка» с лимитированным тиражом. Приобрести их можно в кассах по продаже билетов на станциях Большой кольцевой линии метро.