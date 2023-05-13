Москвичам напомнили о правилах выгула питомцев на природных территориях

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жителям Москвы напомнили, какие правила действуют для прогулок с домашним животным по зеленым территориям города. Это разрешено в рекреационных зонах, где нет запрещающих знаков и есть специальная инфраструктура.

Питомцы могут представлять опасность для дикой флоры и фауны особо охраняемых природных территорий. Это 40 видов птиц, которые гнездятся на земле, 40 видов зверей, пять видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных и три тысячи видов беспозвоночных животных, а еще 128 видов краснокнижных сосудистых растений.

Собака, гуляющая без поводка, может вытоптать зеленые насаждения или раскопать нору. Кроме того, она может ранить или напугать небольших животных. Поэтому на столичных зеленых территориях допускается выгул собак на поводках. Отпустить с него питомца можно только на специальных огороженных площадках.

Запрещено гулять с собаками в заповедных зонах. Также не следует отпускать питомца без поводка и намордника на детских площадках и пляжах, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Госдуме предложили ввести штрафы для хозяев собак за самовыгул питомцев. Это могут приравнять к выбрасыванию животных на улицу.