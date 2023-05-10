В Госдуме предложили штрафовать россиян за самовыгул собак

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В Госдуме предложили ввести штрафы для хозяев собак за самовыгул питомцев. С такой инициативой выступил зампред думского комитета по промышленности и торговле Александр Спиридонов.

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно документу, планируется приравнять безнадзорный выгул питомцев к выбрасыванию их на улицу.

Штрафовать за это предлагается в размере минимального размера оплаты труда. По данным «Известий», поправки могут быть внесены уже в мае.

21 апреля заксобрание Оренбургской области направило в Госдуму и Совет Федерации предложение об умерщвлении бродячих агрессивных собак. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона. Усыпление животных рекомендуется при наличии у собаки немотивированной агрессивности в поведении, установленной специалистами.

Если данный законопроект будет принят, то регионы смогут принимать собственные законы, которые будут определять судьбу бродячих собак, в том числе позволят принимать решение об их усыплении.