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Первый фестиваль «Булгаков Фест» проведут в Москве в мае

Полина Пашкина
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Первый фестиваль «Булгаков Фест» проведут в Москве в мае
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ко дню рождения писателя Михаила Булгакова в понедельник, 15 мая, в Москве проведут первый фестиваль «Булгаков Фест: киновселенная Михаила Булгакова». Гостей ждет увлекательная и познавательная программа на любой вкус.

Так, в залах кинотеатра на Котельнической набережной с 10:00 до 21:00 прочитают лекции и покажут лучшие экранизации произведений писателя. Кроме того, здесь же гости фестиваля смогут сделать снимки на память в интерактивной фотозоне, посетить джазовый концерт и насладиться музыкой на виниловых пластинках.

В ходе лекции «Булгаков — зритель» гости фестиваля узнают, какие фильмы любил смотреть писатель. На занятии «Булгаков — киносценарист» слушателям расскажут о киносценариях Булгакова, которые были отвергнуты.

Кроме того, в рамках фестиваля организуют пешеходные экскурсии по булгаковской Москве. Все три площадки музея писателя в этот день будут работать бесплатно, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столице в период с 19 по 21 мая пройдет городской фестиваль психопросвещения «PSYFEST 2023: весеннее обострение».

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