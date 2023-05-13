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Строительство небоскреба на территории реорганизуемой промзоны «ЗИЛ» подходит к концу

Полина Пашкина
Город
Строительство небоскреба на территории реорганизуемой промзоны «ЗИЛ» подходит к концу
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Москва, Автозаводская улица, 23А Карта всех событий

На территории реорганизуемой промзоны «ЗИЛ» подходит к завершению строительство 40-этажного небоскреба. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Уточняется, что небоскреб рассчитан почти на 500 квартир. Его общая площадь составляет более 67 тысяч квадратных метров.

— Здание находится в пяти километрах от Кремля. Дом, спроектированный в стилистике неофутуризма, стал архитектурной доминантой района, — рассказал Левкин.

Для оформления фасадов здания использовали остекленные поверхности и металлические пилоны треугольной формы. Внутрь них встроена подсветка. На нижних этажах небоскреба расположатся коммерческие пространства. В их оформлении применят алюминиевые витражи и вставки из стемалита.

Входы в новостройку оснастят системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом, передает официальный сайт мэра Москвы.

Комплекс из трех жилых небоскребов вблизи делового центра «Москва-Сити» ввели в эксплуатацию. Высотки рассчитаны на 830 квартир, свыше 90 процентов которых были приобретены еще до завершения этапа строительства.

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