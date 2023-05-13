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Открытое горение на Тверской улице ликвидировали

Евгений Жуков
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Открытое горение на Тверской улице ликвидировали
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Тверская улица, 24 Карта всех событий

В Тверском районе Москвы прибывшие огнеборцы ликвидировали открытое горение. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 13 мая, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел рядом с домом № 22 на Тверской улице. Неподалеку от гостиницы случилось возгорание утеплителя на строящемся объекте. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Все обстоятельства произошедшего уточняются. Сведений о пострадавших не поступало. По данным столичного Дептранса, движение транспорта на участке в сторону области осуществляется по одной полосе.

Другой пожар произошел 9 мая в районе Зюзино. В здании, расположенном по адресу улица Херсонская, дом № 7, произошло возгорание в одной из квартир на втором этаже. Жителей постройки эвакуировали.

МЧС Центральный административный округ (ЦАО) Пожары Тверской район
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