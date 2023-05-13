Зоны отдыха с бассейнами оборудуют на пяти парковых территориях столицы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На пяти парковых территориях столицы будут оборудованы зоны отдыха с бассейнами под открытым небом. Об этом в субботу, 13 мая, сообщили в пресс-службе Объединенной дирекции «Мосгорпарк».

— Благодаря новому проекту мэра Москвы (Сергея Собянина — прим. «ВМ») «Лето в парке» на пяти парковых территориях будут оборудованы зоны отдыха с бассейнами под открытым небом, — говорится в сообщении.

Названные рекреационные объекты будут обустроены в парках «Ходынское поле», «Красная Пресня», «Сокольники», «Митино», а также в парке 50-летия Октября. На площадках в настоящее время уже ведутся строительные работы.

Открытие зон отдыха запланировано на июль этого года. Все бассейны будут оборудованы современными системами фильтрации и подогрева для максимального уровня комфорта жителей столицы.

Для обеспечения должного уровня безопасности на стройке по периметру были установлены ограждающие сооружения и камеры видеонаблюдения.

В Москве запустили игровые маршруты по городу для путешественников с детьми «Играй в Москву». Она предлагает изучить столицу через интересные миссии-маршруты, основанные на увлечениях и интересах детей от 7 до 14 лет.