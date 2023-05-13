Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зоны отдыха с бассейнами оборудуют на пяти парковых территориях столицы

Евгений Жуков
Город
Зоны отдыха с бассейнами оборудуют на пяти парковых территориях столицы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На пяти парковых территориях столицы будут оборудованы зоны отдыха с бассейнами под открытым небом. Об этом в субботу, 13 мая, сообщили в пресс-службе Объединенной дирекции «Мосгорпарк».

— Благодаря новому проекту мэра Москвы (Сергея Собянина — прим. «ВМ») «Лето в парке» на пяти парковых территориях будут оборудованы зоны отдыха с бассейнами под открытым небом, — говорится в сообщении.

Названные рекреационные объекты будут обустроены в парках «Ходынское поле», «Красная Пресня», «Сокольники», «Митино», а также в парке 50-летия Октября. На площадках в настоящее время уже ведутся строительные работы.

Открытие зон отдыха запланировано на июль этого года. Все бассейны будут оборудованы современными системами фильтрации и подогрева для максимального уровня комфорта жителей столицы.

Для обеспечения должного уровня безопасности на стройке по периметру были установлены ограждающие сооружения и камеры видеонаблюдения.

В Москве запустили игровые маршруты по городу для путешественников с детьми «Играй в Москву». Она предлагает изучить столицу через интересные миссии-маршруты, основанные на увлечениях и интересах детей от 7 до 14 лет.

Москва Бассейны Парки
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Московские музеи в 2022 году посетили 16,7 миллиона человек

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Все мнения
О проекте