Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли российской экономики

Фото: roscongress / Михаил Киреев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме в субботу, 13 мая, предложил национализировать главные секторы отечественной экономики.

— Мы говорим по сути об экономической безопасности в условиях войны… А дальше — следующая ступень — давайте пойдем по пути национализации основных отраслей нашей экономики, — заявил глава ведомства.

Кроме того, глава СК выдвинул предложение вернуть в качестве наказания за уголовные преступления механизм конфискации имущества, который был упразднен в 2003 году.

По мнению Бастрыкина, отсутствие подобной меры наказания «иногда делает бессмысленными расследование и судебные приговоры». Председатель СК РФ подчеркнул, что уже обратился к Минюсту России с просьбой рассмотреть данную инициативу, передает РИА Новости.

В рамках форума Бастрыкин также обратил внимание, что некоторые российские корпорации при выполнении государственного оборонного заказа допускают факты коррупции и воровства. При этом он не стал называть конкретные компании, которые были уличены в воровстве.