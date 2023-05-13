Бастрыкин заявил о коррупции в корпорациях при выполнении гособоронзаказа

Фото: Администрация президента РФ

Корпорации при выполнении гособоронзаказа допускают факты коррупции и воровства. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил на Петербургском международном юридическом форуме глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Очень много мошеннических схем реализуется даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, нашими корпорациями допускаются факты коррупции и воровства, — подчеркнул Бастрыкин.

При этом председатель ведомства не уточнил, какие именно корпорации были уличены в коррупционных схемах, передает РИА Новости.

Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь поручил держать на особом контроле непрерывное снабжение войск в зоне спецоперации оружием и техникой. В пресс-службе оборонного ведомства рассказали о постановке соответствующей задачи генералу-полковнику Алексею Кузьменкову.

В конце марта министр проинспектировал предприятия оборонно-промышленного комплекса Челябинской и Кировской областей. Тогда Шойгу ознакомился с производством артиллерийских, танковых снарядов, а также авиационных ракет.