«Зенит» вырвал ничью у «Краснодара» в матче 27-го тура РПЛ

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Футболисты петербургского клуба «Зенит» вырвали ничью у «Краснодара» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась в субботу, 13 мая, в Санкт-Петербурге со счетом 2:2.

На 15-й минуте петербуржская команда открыла счет благодаря голу Малкома де Оливейры. На 51-й минуте полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц сравнял счет.

При этом уже на 58-й минуте Алексей Ионов вывел «Краснодар» вперед. На шестой добавленной ко второму тайму минуте форвард Матео Кассьерра спас «Зенит» от поражения.

По итогу встречи «Краснодар» набрал 43 очка и занял шестое место в таблице РПЛ. «Зенит» же лидирует с 65 очками.

Помимо этого, на стадионе «Арена Химки» завершился матч между футбольным клубом «Химки» и московским «Спартаком». Состав сыграли вничью со счетом 1:1. На 23-й минуте счет открыл футболист «Химок» Резиуан Мирзов. На 56-й минуте форвард московской команды Александр Соболев сравнял счет.

Столичный футбольный клуб ЦСКА обыграл «Оренбург» со счетом 2:1 и вышел на второе место в Российской премьер-лиге. Встреча прошла в воскресенье, 7 мая, в Москве.