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Прокуратура возбудила дело по факту обрушения перекрытий здания в Тверском районе

Евгений Жуков
Происшествия
Прокуратура возбудила дело по факту обрушения перекрытий здания в Тверском районе
Фото: Пресс-служба Госдумы

По итогам рассмотрения материалов проверки было возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытий здания в Большом Черкасском переулке с последующей гибелью человека. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 13 мая, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

В результате обрушения перекрытий третьего этажа здания и нарушения ответственными лицами требований техники безопасности, не обеспечивших должных условий труда, погиб 38-летний рабочий. Кроме того, еще один специалист был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии в одну из городских больниц.

Как отметила собеседница «ВМ», в связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время расследование находится на контроле в прокуратуре Москвы.

Ранее сообщалось, что прибывшие оперативники СК РФ принялись осматривать место происшествия и опрашивать очевидцев. Также следователи занялись изучением строительной документации.

Прокуратура Центральный административный округ (ЦАО) Уголовные дела Тверской район
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