Человек погиб при обрушении перекрытий в здании в центре Москвы

Фото: СК РФ

В центре столицы произошло обрушение перекрытий в здании, в результате чего один человек умер. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в субботу, 13 мая.

По словам собеседницы «ВМ», обрушение перекрытий в здании произошло в ходе ремонтных работ. В результате инцидента пострадали двое рабочих. Несмотря на оказанную медицинскую помощь один из них скончался.

В настоящее время оперативники осматривают место происшествия и занимаются опросом очевидцев. Также следователи изучают строительную документацию. В кратчайшие сроки будет назначен ряд профильных экспертиз. По факту гибели рабочего проводится доследственная проверка.

В минувшую среду произошло обрушение строительных лесов рядом со станцией первого маршрута Московских центральных диаметров «Кунцевская». В результате происшествия пострадали двое рабочих.