Антропологи нашли в Германии следы древних людей возрастом 300 тысяч лет

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Специалисты из Университета Тюбингена обнаружили человеческие следы возрастом 300 тысяч лет. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Quaternary Science Reviews.

Следы были обнаружены рядом с озером в палеолитическом комплексе Шенинген в Нижней Саксонии. По предположению ученых, данный отпечаток, вероятнее всего, принадлежал вымершему гейдельбергскому человеку и был окружен следами нескольких животных.

Исследователи считают, что древние люди могли использовать этот водоем для добычи пищи, поэтому проживали где-то неподалеку. Однако ученые ко всему прочему обнаружили на месте следы детей и подростков, поэтому, скорее всего, «это была семейная прогулка, а не группа взрослых охотников».

В дополнение к человеческим отпечаткам группа экспертов проанализировала 55-сантиметровые следы слонов, относящихся к вымершему виду. Эти животные носили прямые мощные бивни. Специалисты предположили, что такой зверь в то время был самым крупным наземным животным. Взрослые особи слонов достигали массы тела до 13 тонн, говорится в статье.

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