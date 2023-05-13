Newsweek: Российские подлодки представляют критическую угрозу для Запада

Фото: Минобороны РФ

Российский подводный флот представляет критическую угрозу для Североатлантического альянса и западных стран. Таким выводом поделились авторы статьи для издания Newsweek в субботу, 13 мая.

— Противолодочные возможности НАТО атрофировались после окончания холодной войны и по мере того, как внимание было отвлечено на другие темы, — говорится в материале.

Подобная российская техника, продолжили авторы, считается по-настоящему грозной силой во всем мире. По этой причине Соединенные Штаты вместе с союзниками предпринимают попытки сравнять счет в гонке вооружений, поскольку Москва способна нанести удар по любой точке американской территории.

Если оставить за рамками ядерное оружие, то российские подводные лодки представляют собой самую большую угрозу, которую Россия представляет для западного военно-политического блока сегодня, заключается в статье.

В марте этого года подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота в рамках боевой подготовки выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр» в Японском море.