«Грязь, мерзость»: Никита Михалков призвал закрыть «Ельцин-центр»

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Российский режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов Никита Михалков в субботу, 13 мая, осудил деятельность «Ельцин-центра» и призвал к его закрытию.

— Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял, — заявил он.

Михалков подчеркнул, что он не против самого существования музея первого президента России Бориса Ельцина, но он не согласен с политикой центра. В самом здании «Ельцин-центра» режиссер предложил открыть «честный» музей современной истории, передает РИА Новости.

В марте Никита Михалков обратился в суд для взыскания с должников 22 миллионов рублей. По данным пресс-службы Никулинского районного суда, знаменитый режиссер потребовал от Евгения Колмыкова и Евгения Белавкина вернуть ему деньги по договору займа.

В феврале Михалков отсудил у своего коллеги Владимира Досталя и его супруги более 24 миллионов рублей. Дело касалось договоров займа, которые Михалков и супруги Досталь заключили в 2019 году.