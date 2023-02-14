Михалков отсудил почти 24 миллиона рублей у режиссера Досталя

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Российский режиссер Никита Михалков отсудил у своего коллеги Владимира Досталя и его супруги более 24 миллионов рублей. Об этом стало известно во вторник, 14 февраля.

В 2019 году Михалков и супруги Досталь заключили договоры займа. По одному договору Досталь занял более 16 миллионов рублей, по другому — более восьми миллионов 600 тысяч рублей.

Указанную сумму семья обязалась выплатить в декабре того же года, однако долг так и не был погашен. Минувшей осенью лауреат премии «Оскар» решил вернуть свои деньги через суд. Сегодня стало известно, что истец добился решения в свою пользу. Он отсудил у супругов Досталь свыше 300 тысяч евро спустя почти четыре года ожиданий, передает ТАСС.

5 января появились сообщения о госпитализации Михалкова в одну из московских больниц. Его состояние тогда оценивалось как тяжелое. Позже специалисты перевели кинематографиста в реанимацию. При этом жена режиссера Татьяна Михалкова сообщила «Вечерней Москве», что ее супруг отправился в больницу в целях профилактики. Впервые после болезни режиссер появился на публике 7 февраля, он сыграл в спектакле «12».