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Никита Михалков впервые вышел на сцену после болезни

Лейла Алиева
Общество
Никита Михалков впервые вышел на сцену после болезни
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российский режиссер и актер Никита Михалков впервые после болезни вышел на сцену и сыграл в спектакле «12». Об этом во вторник, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Центра театра и кино под руководством Михалкова.

— Михалков действительно вчера играл, все было хорошо, полный зал. Он всегда на поклонах благодарит зрителей. Вчера он еще сказал, что в зале находятся врачи, и поблагодарил их, — говорится в сообщении.

Также после выступления артист сообщил, что в конце марта у него начнутся гастроли в Кемерово и Новокузнецк с данной постановкой, пишет ТАСС.

Михалков сразу после выписки из медучреждения заявил, что он уже приступил к работе над новым выпуском своей авторской передачи «Бесогон», и пообещал скорый выход программы.

Сообщения о госпитализации Михалкова в одну из московских больниц появились в средствах массовой информации 5 января. Его состояние тогда оценивалось как тяжелое. Позже специалисты перевели Михалкова в реанимацию. При этом жена режиссера Татьяна Михалкова сообщила «Вечерней Москве», что ее супруг отправился в больницу в целях профилактики.

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