Народный календарь. Чего нельзя дарить 17 мая, чтобы не навлечь несчастье и болезни

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В народном календаре 17 мая получила названия Пелагия Заступница, День баклушников. В этот день Православная церковь вспоминает мученицу Пелагию Тарсийскую.

17 мая не стоит дарить жемчуг, поскольку его дарят к несчастью и слезам. Веники и метлы также дарить нельзя, так как он приводит к похоронам. Если дарите иконы, помните о том, что это приводит к большим проблемам со здоровьем. Черные перчатки также запрещено дарить, в противном случае придется работать на износ.

Однако в этот день можно подарить деревянную ложку, причем неважно кому, главное — подарить. Ложка должна быть украшена росписью и резьбой, чтобы семья и тот, кому вы дарите подарок, жили в богатстве и сытости.

Приметы погоды:

Много майских жуков — к засухе.

Если зацвела калина, то можно на грядки сеять огурцы, кукурузу, тыкву и бобы.

На цветущем клене появились сережки — пора высаживать свеклу.

Если воробьи по небу стаями носятся и места себе не находят — будет сильный ветер.

Ливень в этот день обещает хороший урожай.

Именины отмечают: Татьяна, Антон, Афанасий, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Пелагея.