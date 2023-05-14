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Площадь пожара в Тольятти увеличилась до 20 тысяч «квадратов»

Евгений Белоусов
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Площадь пожара в Тольятти увеличилась до 20 тысяч «квадратов»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Площадь крупного пожара в покрасочном цехе предприятия в городе Тольятти Самарской области увеличилась до 20 тысяч квадратных метров. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кроме того, произошло обрушение по площади пять тысяч квадратных метров, передает Telegram-канал «МЧС России».

Пожар, о котором идет речь, начался в ночь на 14 мая. Изначально сообщалось, что площадь возгорания достигала шесть тысяч квадратных метров. Уточняется, что пострадавших при пожаре нет, из здания было эвакуировано 15 человек.

Другой пожар произошел в Москве в квартире на третьем этаже жилого дома на улице Коминтерна в Раменском. В результате возгорания погиб человек. Расследование уголовного дела и выяснение всех обстоятельств произошедшего контролирует городская прокуратура.

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