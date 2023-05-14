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Приметы и советы

МЧС сообщило о локализации пожара в Тольятти

Евгений Белоусов
Происшествия
МЧС сообщило о локализации пожара в Тольятти
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области

Пожар в покрасочном цехе предприятия в городе Тольятти Самарской области локализован на площади 20 тысяч метров. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

— В 03:46 (2:46 по московскому времени) пожар локализован на площади 20 тысяч квадратных метров, — говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлечены 314 человек, 69 единицы техники.

Пожар, о котором идет речь, начался в ночь на 14 мая. Изначально сообщалось, что площадь возгорания достигала шесть тысяч квадратных метров. Уточняется, что пострадавших при пожаре нет, из здания было эвакуировано 15 человек. МЧС также опубликовало видео с места происшествия.

Позднее стало известно, что при пожаре произошло обрушение по площади пять тысяч квадратных метров.

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