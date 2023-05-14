RusVesna: Удары возмездия российской авиации наносятся по Украине

Фото: Минобороны РФ

Российская авиация нанесла по территории Украины массированный удар. Об этом в субботу, 13 мая, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

— Удар возмездия наносится по Украине: в небе «стратеги» ВКС, взрывы гремят на Западе. Стратегические бомбардировщики вылетели со своих баз. Судя по всему, удар «Калибрами» наносит и флот, — говорится в сообщении.

Мощные взрывы слышны в западноукраинских Тернополе, Львове и Ивано-Франковске. Также ракетный удар был нанесен по объектам в Харькове и подконтрольной Киеву части Херсонской области, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Вооруженные силы России провели ночную операцию по уничтожению сил и объектов Вооруженных сил Украины в нескольких регионах страны, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Серия взрывов произошла в том числе в Киевской, Хмельницкой и во Львовской областях.

В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ в четверг, 11 мая, провели наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения на Соледарском направлении. Подразделениями противника было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. Все атаки подразделений ВСУ были отражены.