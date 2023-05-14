«Турне попрошайки»: в Twitter раскритиковали поездку Зеленского в Италию

Фото: president.gov.ua

Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после деловой поездки в Италию.

Подводя итоги встречи, украинский лидер выразил благодарность властям Италии, которые поддерживают Украину в борьбе «за европейский образ жизни». Однако в Сети не оценили слова Зеленского и назвали его поездку очередным способом попросить помощи.

— Опять на своем турне попрошайки? — задался вопросом один из читателей.

— Худший актер на свете, — написал второй.

— Большинство итальянцев не согласны! Они знают, кто ты на самом деле и что вы начали в 2014 году. Твоему лицемерию недолго осталось, — заключил еще один пользователь.

13 мая Зеленский встретился со многими высокопоставленными людьми в Италии. Так, у него состоялась встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, после беседы с которой он заявил о появлении «очень важных решений по защите неба» Украины.

Во время рабочего визита в Италию Зеленский также встретился с президентом Серджо Маттарелла. Он поблагодарил его за «последовательную позицию касательно поддержки Украины».