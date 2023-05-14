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FT: G7 и ЕС планируют запретить возобновление поставок трубопроводного газа из РФ

Лейла Алиева
В мире
FT: G7 и ЕС планируют запретить возобновление поставок трубопроводного газа из РФ
Фото: shutterstock

В рамках 11-го пакета антироссийских санкций страны «Группы семи» (G7) и ЕС планируют запретить импорт трубопроводного газа РФ. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает Financial Times со ссылкой на проект заявления лидеров G7.

По данным газеты, такие меры должны помешать возобновлению экспорта российского трубопроводного газа в Польшу и Германию. В частности, санкции могут затронуть северный участок трубопровода РФ «Дружба», который снабжает энергоресурсами польские и немецкие нефтеперерабатывающие заводы, пишет FT.

Politico со ссылкой на источники сообщало, что все страны — участницы Евросоюза оказались не против ужесточения санкций в отношении энергетического сектора России. Как выяснилось, даже те страны, которые «получают выгоду от незадекларированного импорта российской нефти», не препятствовали этому.

Отказ от российской нефти будет стоить польскому энергетическому концерну Orlen 27 миллионов евро в день. Разница в цене между российской нефтью и альтернативными ресурсами составляет около 30 долларов за баррель.

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