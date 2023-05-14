Иван Бобров: В районе Печатники пресечено незаконное увеличение торговых площадей

Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Москва, улица Полбина, 30с2 Карта всех событий

На юго-востоке Москвы были ликвидированы нелегальные пристройки к магазину. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

Самострой у торгового объекта, расположенного в столичном районе Печатники по адресу улица Полбина, владение № 30, строение 2, обнаружили специалисты Управления контроля за объектами недвижимости по Юго-Восточному административному округу Москвы. По словам Боброва, к зданию на уровне первых двух этажей были пристроены помещения общей площадью 29 «квадратов».

— Дополнительные площади использовали в коммерческих целях — обустроены пункты общественного питания, лестничная площадка. Объекты возведены без разрешений и не учтены в технической документации, — сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В настоящее время все несогласованные постройки были демонтированы, а торговый объект приведен в первоначальный вид.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.