Синоптик Тишковец: В субботу в Москве зафиксировали июльское тепло

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В минувшую субботу, 13 мая, в столице было зафиксировано июльское тепло. Об этом сообщил специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

— Так, на базовой московской метеостанции ВДНХ столбики максимальных термометров показали плюс 22,8 градуса — это самое высокое значение с начала года, — отметил синоптик.

При этом на других городских метеопостах было еще теплее. Так, в районе МГУ фиксировалось плюс 23 градуса, а в Тушине — 23,5. Рекорд для этого дня остается за 1883 годом, когда максимальная температура в столице составила 28 градусов тепла, написал Тишковец в своем Telegram-канале.

В столичном регионе до следующих выходных, 20–21 мая, сохранится сухая и солнечная погода. Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в пятницу температура воздуха в столице будет варьироваться в районе 23–24 градусов тепла. Ветер останется южным, умеренным.

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