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Приметы и советы

Доктор Масуда рассказал о способности рыбных консервов омолаживать сосуды

Лейла Алиева

Сюжет: 

Еда
Общество
Доктор Масуда рассказал о способности рыбных консервов омолаживать сосуды
Фото: Pixabay

Рыбные консервы способны укреплять и омолаживать сосуды человека. Об этом рассказал японский доктор Дайсаку Масуда.

— Рыба — это лучший продукт питания, а рыбные консервы — простой способ получить ненасыщенные жирные кислоты даже для тех, кто не умеет готовить рыбу, — пояснил специалист.

По словам врача, при переработке рыбных консервов в них не попадает воздух, что позволяет продукту не окисляться. Также в рыбных консервах имеются вещества, сокращающие уровень вредного холестерина в крови, добавил Масуда в беседе с Yahoo News Japan.

Забота о сердце становится приоритетной по мере старения организма. Кроме отказа от блюд с высоким содержанием сахара, соли, полуфабрикатов, полезно включить в рацион еду, богатую питательными веществами. Диетолог Дина Мустабашич назвала лучшие продукты для поддержания здоровья сердца после 40 лет.

Также врач-офтальмолог Валентина Меркулова посоветовала несколько видов продуктов, которые благотворно влияют на зрение человека. В первую очередь медик выделила овощи и фрукты оранжевого цвета.

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