Доктор Масуда рассказал о способности рыбных консервов омолаживать сосуды

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Рыбные консервы способны укреплять и омолаживать сосуды человека. Об этом рассказал японский доктор Дайсаку Масуда.

— Рыба — это лучший продукт питания, а рыбные консервы — простой способ получить ненасыщенные жирные кислоты даже для тех, кто не умеет готовить рыбу, — пояснил специалист.

По словам врача, при переработке рыбных консервов в них не попадает воздух, что позволяет продукту не окисляться. Также в рыбных консервах имеются вещества, сокращающие уровень вредного холестерина в крови, добавил Масуда в беседе с Yahoo News Japan.

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