В Сети призвали Зеленского подать в отставку после слов о Путине

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянским СМИ заявил, что ему абсолютно не о чем разговаривать с российским коллегой Владимиром Путиным. В Сети возмутились его словам и призвали подать в отставку.

— Он действительно хочет подождать, пока никого не останется, прежде чем вести переговоры? Может, лучше подать в отставку? — предложил один из пользователей.

— Не стоит удивляться, если Запад даст этому человеку после таких заявлений Нобелевскую премию мира! Катастрофа, — написал второй.

— Они спросили не того человека. Этот вопрос следовало задать (президенту США Джо — прим. «ВМ») Байдену и его команде. Это произойдет только тогда, когда они моргнут, — заключил еще один читатель в Twitter.

По мнению американского журналиста Джозефа Боско, президент Зеленский может решиться на переговоры с российской стороной, чтобы спасти репутацию Киева. Также он добавил, что глава украинского государства опасается неудачи контрнаступления из-за задержек с поставкой западных танков и отказа президента США Джо Байдена предоставить ВСУ боевую авиацию.