Волонтеры: Деталями прохождения контрактной службы в войсках чаще интересуется молодежь

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Чаще всего деталями прохождения службы по контракту в столице интересуется молодежь. Об этом в воскресенье, 14 мая, рассказали волонтеры пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1.

— Если человек заинтересован, то мы ему рассказываем информацию. В случае положительного результата мы запишем его контактную информацию и передадим ее в пункт отбора на контрактную службу, — отметил волонтер Игорь.

Еще один волонтер, Дмитрий, рассказал, что женщины также обращаются с вопросами о контрактной службе. В основном подходят граждане в возрасте 30–35 лет, передает агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам поступления на контрактную службу и мер поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.