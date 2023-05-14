Олега Тинькова затравили в Сети за поддержку Романа Костомарова

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Предприниматель, основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков написал слова поддержки в адрес российского фигуриста Романа Костомарова.

— Роман, ты спортсмен! Давай, потерпи. Будет лучше. Я знаю, о чем говорю. Тяжелые времена, но проходит все, — написал он в комментариях под постом спортсмена в личном блоге.

Однако пользователи накинулись с хейтом на бизнесмена и напомнили ему, что Костомаров встал на сторону России, что отличается от позиции самого предпринимателя. В свою очередь Тиньков не стал вступать в конфликт с провокаторами.

После сложнейших операций фигурист не так давно вышел на связь с поклонниками. Он поблагодарил всех за поддержку и отметил, что ему предстоит много работы над собой.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через некоторое время у фигуриста был обнаружен сепсис. Состояние спортсмена медики оценивали как стабильно тяжелое. После этого, по данным СМИ, у него началось отмирание тканей конечностей, а также возникли другие проблемы со здоровьем.