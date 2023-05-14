Дочь Машкова помогает иноагенту Смольянинову рекламировать его тур по США

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Актриса Мария Машкова, которая уже долгое время живет в США, активно помогает бывшим коллегам обосноваться в новой стране.

Так, на личной странице в социальных сетях артистка опубликовала анонс спектакля с участием актера Артура Смольянинова*. Знаменитость намеревается отправиться в гастрольный тур по Америке и посетить 12 городов.

В одном из последних интервью Смольянинов сделал несколько антироссийских заявлений, которые вызвали критику со стороны его бывших коллег, политиков и пользователей соцсетей. Так, актер заявил, что ему безразлична судьба России, даже если от нее останется одна область, а остальное «превратится в радиоактивный пепел». Подробнее о произошедшем и реакции общественности — в материале «Вечерней Москвы».

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении Смольянинова из-за его высказываний. В пресс-службе ведомства напомнили, что Смольянинов незадолго до этого сделал заявления, направленные против России.

13 января Минюст включил Артура Смольянинова в реестр физлиц-иноагентов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Включен в список террористов и экстремистов.