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Песков: Москва уверена в причастности Киева к нападениям на россиян

Полина Пашкина
Общество
Песков: Москва уверена в причастности Киева к нападениям на россиян
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В России уверены, что Украина причастна к нападениям на россиян. При этом киевская сторона не только финансирует убийства, но также является их вдохновителем и исполнителем. Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Недавно глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, отвечая на вопрос о причастности киевского режима к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, сказал, что «мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины». Это заявление и прокомментировал Песков, отметив, что оно по своей сущности беспрецедентно.

— Киевский режим стоит за убийствами, не просто спонсирует эти убийства, но является организатором и вдохновителем, и исполнителем. Фактически речь идет о государстве — спонсоре терроризма де-факто, — сказал Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель Кремля отметил, что очень странно не услышать слов осуждения со стороны европейских столиц и Вашингтона касаемо данных заявлений и деяний Украины.

Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь на 21 августа 2022 года в Подмосковье. Журналистка погибла от взрыва автомобиля, когда возвращалась с фестиваля «Традиция». «Вечерняя Москва» собрала подробности о трагедии.

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