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Чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери привезли в храм Христа Спасителя

Полина Пашкина
Город
Чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери привезли в храм Христа Спасителя
Фото: Telegram / Сергей Ситников
Москва, улица Волхонка, 15 Карта всех событий

В столичный храм Христа Спасителя в воскресенье, 14 мая, доставили главную святыню Костромы — чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери. Прихожане смогут увидеть ее до 28 мая. Об этом сообщил глава Костромской области Сергей Ситников.

Первый молебен в храме Христа Спасителя перед иконой из Костромы возглавил патриарх Кирилл. Приобщиться к святыне пришли сотни верующих.

Уточняется, что чудотворную Феодоровскую икону Божией Матери в православии почитают как покровительницу семейного благополучия, рождения и воспитания детей.

— Первое упоминание о Феодоровской иконе на Руси восходит к двенадцатому веку. По преданию, она написана евангелистом Лукой как прижизненное изображение Богоматери. Икона считается родовой святыней царского дома Романовых, — рассказал Ситников в Telegram-канале.

В зале церковных соборов храма Христа Спасителя в среду, 17 мая, состоится московская премьера духовно-нравственного литературно-музыкального проекта «Оратория «Сохранивший веру». Программу посвятили подвигу святого благоверного великого князя Александра Невского.

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