Названы три лучших автомобиля параллельного импорта в 2023 году

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В Россию по параллельному импорту завозятся многие модели машин, которые не слишком хорошо знакомы автолюбителям. Эти автомобили производятся в Азии, и среди них есть три авто, которые приятно удивят владельцев по соотношению цены и качества. Об этом рассказал эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

На третье место рейтинга специалист поместил Toyota Avanza. Эта модель также известна под названиями Toyota Rush и Daihatsu Xenia. В автомобиле, который стоит на российском рынке 2,35 миллиона рублей, 1,5-литровый двигатель. Его мощность составляет 104 лошадиные силы.

Еще одна машина, на которую, по мнению Зиновьева, нужно обратить внимание — кроссовер Volkswagen Tayron. Эта модель выпускается на совместном предприятии FAW-Volkswagen. Машина оснащается турбомотором, а ее цена составляет 3,4 миллиона рублей.

Возглавил рейтинг автомобилей, ввозимых в Россию по параллельному импорту, седан Suzuki Ciaz, который также выпускается в Китае под названием Suzuki Allvio. Модель оснащена атмосферным двигателем, рабочий объем которого составляет полтора литра. Его мощность измеряется в 105 лошадиных силах. Стоить такой автомобиль в России будет примерно от 1,8 до 2 миллионов рублей, передает «За рулем».

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