Главного тренера футбольного «Динамо» Йокановича отправили в отставку после проигрыша

Фото: Telegram / ФК «Динамо» Москва

После поражения, которое московский футбольный клуб «Динамо» потерпел от грозненского «Ахмата», главный тренер команды Славиш Йоканович был отправлен в отставку. Об этом стало известно в воскресенье, 14 мая.

В этот день клуб «Динамо» в матче 27-го тура чемпионата России со счетом 0:3 уступил «Ахмату».

Столичный футбольный клуб к матчу с «Торпедо» будет готовить другой тренер, говорится в сообщении в Telegram-канале «ФК «Динамо» Москва».

Славиш Йоканович возглавил столичную команду в июне 2022 года. Контракт с ним был подписан на один год. При этом в договор была включена опция его автоматического продления в случае если Йоканович добьется успехов, на сезоны 2023/24 и 2024/25.

Следующий матч «Динамо» проведет с «Торпедо» в субботу, 20 мая. На данный момент у бело-голубых в турнирной таблице седьмое место. Последние четыре игры клуба завершились поражениями.

«Ахмат» из Грозного, после поражения от которого бело-голубые приняли решение об отставке Йокановича, одерживает победы. Так, в предыдущем туре он одолел столичное «Торпедо» со счетом 5:1.