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Даниил Медведев начал турнир серии «Мастерс» в Риме с победы

Полина Пашкина
Спорт
Даниил Медведев начал турнир серии «Мастерс» в Риме с победы
Фото: shutterstock

Российский теннисист Даниил Медведев начал выступление на турнире серии «Мастерс» в Риме с победного матча. Он одолел в воскресенье, 14 мая, финна Эмиля Руусувуори в матче второго круга со счетом 6:4, 6:2.

Матч продлился полтора часа. За это время Медведев сделал шесть эйсов, в то время как Руусувуори — ни одного. Кроме того, российский спортсмен реализовал пять из одиннадцати брейк-пойнтов.

После жеребьевки турнира Медведев получил третий номер посева, в связи с чем пропустил первый раунд. В следующем круге он сыграет с испанцем Бернабе Сапата Миральесом.

В третьем раунде соревнований также выступят россияне Андрей Рублев и Александр Шевченко. Победитель турнира в Риме получит 1000 рейтинговых очков и свыше 1,1 миллиона евро в качестве призовых. Общий призовой фонд состязания составляет более 7,7 миллиона евро.

В апреле Медведев стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В финале он обыграл одиннадцатую ракетку мира, итальянца Янника Синнера со счетом 7:5, 6:3. Соперники провели на корте полтора часа.

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