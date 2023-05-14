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СМИ: Марко Николич станет новым тренером столичного футбольного клуба «Динамо»

Полина Пашкина
Спорт
СМИ: Марко Николич станет новым тренером столичного футбольного клуба «Динамо»
Фото: fclm.ru

Московский футбольный клуб «Динамо» определился с новым тренером, который возглавит команду. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает издание «Спорт Экспресс».

Предполагается, что после окончания сезона 2022/2023 им станет 43-летний сербский специалист Марко Николич.

До этого Николич тренировал футбольный клуб «Локомотив». Однако он покинул пост еще в октябре 2021 года.

Стороны «Динамо» и Николича уже провели переговоры и смогли достичь согласия по всем ключевым моментам, передает «Спорт Экспресс».

Главный тренер «Динамо» Славиш Йоканович, который возглавлял клуб с июня 2022 года, был отправлен в отставку в воскресенье, 14 мая. Такое решение было принято руководством команды после поражения, которое столичный клуб потерпел от грозненского «Ахмата». Москвичи уступили со счетом 0:3. На данный момент у бело-голубых в турнирной таблице седьмое место. Последние четыре игры клуба завершились поражениями. В руководстве «Динамо» заявили, что к следующему матчу команду будет готовить уже другой тренер.

Футбол ФК «Динамо» (Москва) Россия
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