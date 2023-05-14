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Более 100 волонтеров мероприятий ко Дню Победы наградили в Музее Победы

Полина Пашкина
Город
Более 100 волонтеров мероприятий ко Дню Победы наградили в Музее Победы
Фото: Музей Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы состоялось награждение волонтеров, которые приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы. В их организации в период с 1 по 9 мая оказывали помощь порядка 150 добровольцев. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили в пресс-службе музея.

Всего в праздничные дни в Музее Победы прошло 22 мероприятия. Это концерты, мастер-классы, экскурсии и памятные акции. Волонтерский центр учреждения по достоинству оценил вклад каждого добровольца. Они проявили заботу о посетителях и творческий подход к решению поставленных задач.

Волонтеров наградили грамотами и памятными призами. Они представили посетителям церемонии творческие вокальные и танцевальные номера. В завершение церемонии награждения был исполнен новый гимн Волонтерского центра Музея Победы, который исполнил ведущий творческий коллектив города Москвы шоу-группа «Нужные люди».

Свыше 110 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы 9 мая. Среди гостей были ветераны Великой Отечественной войны. Они приехали на экскурсию по уникальной экспозиции «Подвиг Народа» после парада на Красной площади.

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