Назван напиток, который снижает риск инсульта на 32 процента

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Исследование ученых из Западной Австралии показало, что существует напиток, который позволяет предотвратить развитие бессимптомных заболеваний, так называемых тихих убийц. Оказалось, что защитить здоровье поможет чай.

Ученые выяснили, что этот напиток благотворно влияет на организм. Он позволяет понизить симптомы многих болезней и положительно влияет на уровень иммунитета человека.

Согласно исследованию, люди, у которых зафиксирован высокий уровень флавоноидов, — веществ, содержащихся в чае, — имеют намного меньше шансов на кальцификацию аорты, которая может приводить к инсультам и сердечным приступам. Кроме того, напиток может не только снизить высокое кровяное давление. Его употребление может превратить в расслабляющий ритуал, который уменьшит уровень стресса.

Китайские ученые наблюдали за более чем 365 тысячами участников в возрасте от 50 до 74 лет в течение 11 лет. Их исследование показало, что те, кто выпивает от двух до трех чашек чая в день, снижают риск инсульта на 32 процента.

Кроме того, напиток снижает уровень сахара в крови, если, конечно, он не употребляется с большим количеством конфет. Чай стимулирует выработку инсулина, что приводит к снижению риска развития диабета.

В зеленом чае помимо флавоноидов содержатся полезные для сердца катехины и полифенольные соединения. Они помогают снижать воспалительные процессы в организме, расширять сосуды головного мозга, уменьшать давление и риск развития атеросклероза, инсульта и инфаркта.

Исследования подтвердили, что выпитые в день от одной до шести чашек зеленого чая способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. При этом женщины, которые очень любили этот напиток и умерли от болезней сосудов и сердца, в среднем умирали на 13 лет позже, чем предпочитавшие вместо чая другие напитки.

Чай с лимоном еще в XIX веке, когда путешествовали на конных экипажах, применяли как средство от тошноты. В этом помогал содержавшийся в напитке витамин C, который блокировал выработку отвечающего за морскую болезнь гормона гистамина, передает The Sun.

Рецептами детоксикационных напитков на основе трав и богатых антиоксидантами фруктов и овощей поделилась диетолог Барбара Коваленко. Среди них оказался в том числе и чай, который поможет вывести вредные вещества из организма.