Более 200 детей приняли участие в мастер-классах в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Более 200 детей стали участниками бесплатных мастер-классов в Музее Победы, которые прошли в рамках Пасхального фестиваля. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 14 мая, сообщили в пресс-службе музея.

— Пасхальный фестиваль — это яркое художественное событие: выступления детских коллективов и солистов, мастер-классы по различным видам художественного творчества, выставка художественных работ и прикладного искусства на пасхальную тематику, — рассказали в музее.

На мастер-классах дети учились основам прикладного искусства — художественной лепке, росписи деревянных игрушек, оригами, бумажной пластики и прочим. В рамках фестиваля в музее также прошел праздничный концерт, во время которого юные артисты представили музыкальные и танцевальные номера, сценки из спектаклей.

Свыше 110 тысяч человек посетили Музей Победы и его филиалы 9 мая. Среди гостей были ветераны Великой Отечественной войны. Они приехали на экскурсию по уникальной экспозиции «Подвиг Народа» после парада на Красной площади.

8 мая в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в рамках II «Майского фестиваля правильного кино» состоялась премьера военной драмы «Расправляя крылья». Специальными гостями мероприятия стали артисты, сыгравшие главных героев киноленты: Катерина Шпица, Александр Горбатов, Кирилл Запорожский и другие.